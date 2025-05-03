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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail devlet televizyonu, Gazze'ye giden gemiye saldırıdan önce İsrail askeri uçağının Malta'ya gittiğini doğruladı

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğruladı.

Burak Dağ  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
İsrail devlet televizyonu, Gazze'ye giden gemiye saldırıdan önce İsrail askeri uçağının Malta'ya gittiğini doğruladı

Kudüs

Haberde, İsrail ordusuna ait Herkül tipi askeri nakliye uçağının perşembe günü öğlen bir sularında Nevatim Hava Üssü'nden Malta'ya gitmek üzere havalandığı aktarıldı.

Askeri nakliye uçağının akşam saat 5 gibi Malta açıklarından dönüşe geçtiği, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) "Conscience" gemisine insansız hava aracı saldırısından yalnızca saatler önce, saat 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğü bildirildi.

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Filistinli grupların Gazze için Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) gemisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail ordusu ile Tel Aviv yönetiminden henüz resmi açıklama gelmedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce Filistinlilere yardım için Gazze sahillerine filoların yanaşması halinde söz konusu gemilere el koyarak Gazzelileri sürgün edecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Malta basını, İsrail'e ait uçağın ada çevresinde 3 saat uçtuğunu yazmıştı

Times of Malta gazetesi, Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

Gazeteye konuşan üst düzey Maltalı askeri bir kaynak, "Olanlar çok ciddi. İsrail'in, Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta'nın üzerinde yetkisiz bir askeri uçak uçurduğu ve tarafsızlığımızı ihlal ettiği anlaşılıyor. Bu çok ciddi." ifadelerini kullanmıştı.

Haberde, İsrail askeri uçağının, insani yardım filosuna yapılan saldırı ile arasında bir bağ olup olmadığına dair henüz bir teyit olmadığı, bu konuda İsrail Savunma Bakanlığına da sorular gönderildiği aktarıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

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