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Dünya

Gazze'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Abluka altındaki Gazze'nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Abdulkerim Ammar'ın (41) cenazesi toprağa verildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 30.09.2021
Gazze'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail ile Gazze arasında bulunan ayrım duvarı yakınlarında İsrail askerleri tarafından bugün boynundan vurulan ve olay yerinde hayatını kaybeden Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Filistinlinin naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Filistinliler, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesini isteyen sloganlar attı.

Muhammed Abdulkerim Ammar, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail güçleri, bugün Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da biri kadın 2 Filistinliyi daha ateş açarak öldürmüştü.

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