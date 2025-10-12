Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,138.30
BTC/USDT
114,326.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrailli esirlerin 24 saat içinde bırakılabileceğini belirtti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin 24 saat içinde serbest bırakılabileceğini ve ABD'nin Gazze'ye asker göndermeyeceğini bildirdi.

Islam Doğru  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrailli esirlerin 24 saat içinde bırakılabileceğini belirtti

New York

Vance, ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

ABC'de This Week adlı programda konuşan Vance, Gazze'de tutulan 20 İsrailli esirin 24 saat içinde, büyük ihtimalle de ABD saati ile yarın sabah serbest bırakılabileceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vance, "Orta Doğu'da gerçek barışın eşiğindeyiz." ifadesini kullanarak, Gazze'de yürürlüğe giren "barış konusundaki çabaları" nedeniyle ABD'nin diplomatlarıyla gurur duyması gerektiğini belirtti.

Gazze'de ateşkes kapsamında ABD'nin İsrail'e 200 asker göndereceği haberleri konusunda da Vance, bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı birliklerin bulunduğunu söyledi.

Vance, "Niyetimiz veya planımız Gazze'de veya İsrail'de asker bulundurmak değil. Orada biraz yanlış haberler oldu ancak bu barışın kalıcı olmasını sağlamak için izleme yapacağız." şeklinde konuştu.

NBC'ye verdiği mülakatta da Vance, ABD'nin Gazze'de veya İsrail'de sahaya asker koymayacağını, CENTCOM üzerinden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin, İsrail askerlerinin belirtilen sınırda durmasının ve insani yardımların geçişinin izleneceğini tekrarladı.

Vance, birçok İslam ülkesinin Gazze'de güvenlik için asker göndermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, sahada ABD askerlerine ihtiyaç olmadığını belirtti ve Gazze'de ateşkesin kalıcı olması için yapılacak daha çok iş bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama
Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Bakan Kacır: Boğaziçi Üniversitesinin teknoparklarını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görüyoruz
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin detaylar Adli Tıp Kurumu raporunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze konulu zirve yarın Mısır'da yapılacak

Benzer haberler

AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama

AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrailli esirlerin 24 saat içinde bırakılabileceğini belirtti

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı
İsrailli hak örgütü, Özgürlük Filosu'ndan alıkonulanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu

İsrailli hak örgütü, Özgürlük Filosu'ndan alıkonulanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu
Filistin ile AB, Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri görüştü

Filistin ile AB, Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet