Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,120.90
BTC/USDT
113,825.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrailli hak örgütü, Özgürlük Filosu'ndan alıkonulanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu

İsrailli hak örgütü Adalah, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu ve Gazze'ye Binlerce Madleen filosundaki tüm aktivistlerin serbest bırakılarak Ürdün'e gönderildiklerini açıkladı.

Said Amori, Muhammed Emin Canik  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İsrailli hak örgütü, Özgürlük Filosu'ndan alıkonulanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu

Kudüs

Adalah'tan yapılan açıklamada, Gazze kıyılarına yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta alıkonulan aralarında diplomat, gazeteci, doktor ve aktivistlerin bulunduğu 145 kişinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serbest bırakılanlar arasında İsrail ve başka bir ülke vatandaşlığı daha bulunan Huveyde Arraf ve Zohar Chamberlain Regev isimli 2 kadın aktivistin de olduğu kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim'de müdahale ettiği gemilerden alıkoyduğu aktivistleri zorla İsrail'e götürerek Ketziot ve diğer bazı hapishanelerde tuttuğu belirtildi.

Adalah'ın alıkonulan aktivistlere hukuki destek sağladığı ve İsrail güçleri tarafından maruz bırakıldıkları "şiddet ve aşağılayıcı davranışlara" ilişkin aktivistlerden bilgi aldığı ifade edildi.

Aktivistlerin, fiziki ve sözlü saldırı, uzun süre kelepçeli kalma, eşyalarına el konulması ve avukatlarla görüştürülmesinin engellenmesi gibi ihlallere maruz kaldığı aktarıldı.

Filonun uluslararası sularda durdurulması ve aktivistlerin zorla İsrail'e götürülmesinin "uluslararası hukukun ağır bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Bu uygulamaların Gazze halkıyla dayanışma amaçlı sivil ve insan hakları faaliyetlerini suç saymaya yönelik sistematik İsrail politikasının parçası olduğu ifade edildi.

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırmıştı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin detaylar Adli Tıp Kurumu raporunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze konulu zirve yarın Mısır'da yapılacak
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Alanya'da karşılandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Alanya'da denizde hortum oluştu

Benzer haberler

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

İsrailli hak örgütü, Özgürlük Filosu'ndan alıkonulanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu

Filistin ile AB, Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası döneme ilişkin düzenlemeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze konulu zirve yarın Mısır'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze konulu zirve yarın Mısır'da yapılacak
Han Yunus Belediyesi, ekipman eksikliğine rağmen İsrail saldırıları sonucu kapanan yolları açmaya başladı

Han Yunus Belediyesi, ekipman eksikliğine rağmen İsrail saldırıları sonucu kapanan yolları açmaya başladı
İstanbul'da arama kurtarma ekipleri "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" düzenledi

İstanbul'da arama kurtarma ekipleri "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet