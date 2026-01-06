Dolar
43.05
Euro
50.45
Altın
4,451.56
ETH/USDT
3,234.60
BTC/USDT
93,666.00
BIST 100
11,900.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu patlamalar kilisedeki ayine gölge düşürdü

Gazze'deki Katolik Kutsal Aile Kilisesi'nde pazar günü gerçekleşen ayinin İsrail'in gerçekleştirdiği patlamayla sarsıldığı görüldü.

Enes Canlı  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu patlamalar kilisedeki ayine gölge düşürdü

Kudüs

Gazze'deki son kalan katolik kilisesinde 4 Ocak'ta gerçekleştirilen ayin sırasındaki patlama Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'nin Papazı Gabriel Romanni tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kilise cemaati dua ettiği sırada meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle gürültünün duyulduğu, kilisenin camlarının bir anda patlamanın etkisiyle açıldığı görüldü.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgal ettiği Sarı Hat diye isimlendirdiği bölgede ayakta kalan yapıları güçlü patlayıcılarla hedef alarak yıkımına devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Noel mesajında İsrail'in Hristiyanları koruyan ülke olduğunu savunmuştu.

Buna karşın sosyal medyada, İsrail polisinin Hristiyanları hedef aldığı, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanları taciz ettiği, Gazze'de işgal altındaki Batı Şeria'da kiliselere saldırıların görüntüleri paylaşılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne 17 Temmuz'da düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu’daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesini ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Üniversitesi, 2025'te yayın performansını en fazla artıran üniversite oldu
Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü
Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası
Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somaliland bölgesine gitti

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somaliland bölgesine gitti

Lübnan Cumhurbaşkanı, ordunun Litani bölgesindeki yetki genişletme önlemlerini uyguladığını söyledi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu patlamalar kilisedeki ayine gölge düşürdü

The Jerusalem Post: İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere dahil olmasını engelleme şansı azalıyor

The Jerusalem Post: İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere dahil olmasını engelleme şansı azalıyor
Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı

Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı
İsrail ordusu Gazze'nin doğusunu bombaladı, kuzeyde yıkım yaptı

İsrail ordusu Gazze'nin doğusunu bombaladı, kuzeyde yıkım yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet