Dolar
43.04
Euro
50.42
Altın
4,461.54
ETH/USDT
3,240.90
BTC/USDT
93,834.00
BIST 100
11,934.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

AB: İsrail, uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin vermeli

Avrupa Birliği (AB), "İsrail'i, Filistin'de ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardım ulaştırabilmeleri için uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyet göstermesine izin vermeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
AB: İsrail, uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin vermeli

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Filistin'de uluslararası STK'lerin kayıt sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği hatırlatılırken, kış şartlarının başlamasıyla birlikte Filistinlilerin güvenli barınaktan yoksun şekilde şiddetli yağışlara ve soğuğa maruz kaldığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çocukların hala okula gidemediği, sağlık tesislerinin ise son derece sınırlı personel ve ekipmanla neredeyse işlevsiz durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, AB'nin, "Gazze Çatışmasını Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığı anımsatıldı.

Gazze ve genelinde, geniş ölçekte, hızlı, güvenli, engelsiz biçimde insani yardım ulaştırılmasının ve bu yardımın sürdürülebilir şekilde dağıtılmasının gerekliliğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda İsrail'e, STK'lerin kayıt altına alınmasına ilişkin yasayı mevcut haliyle uygulamama çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.

"STK'lerin faaliyet göstermesine izin verilmeli"

Açıklamada, "İsrail'i, Filistin'de ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardım ulaştırabilmeleri için uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin vermeye çağırıyoruz." vurgusu yapıldı.

Söz konusu STK'ler olmadan Gazze'de daha fazla can kaybını önlemek için gerekli ölçekte insani yardımın ulaştırılmasının mümkün olmadığı dile getirilen açıklamada, "Yardımın gerekli hızda, güvenlikte ve ölçekte ulaştırılabilmesi için uluslararası STK'lerin öngörülebilir ve sürdürülebilir biçimde faaliyet gösterebilmesi şarttır. Aksi takdirde hayat kurtarıcı yardım, ihtiyaç sahiplerine ulaşamaz." uyarısına yer verildi.

Açıklamada, sivillere yönelik insani yardımın ulaştırılması ve temel hizmetlerin sunulmasının erişime bağlı olduğu belirtilerek," Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, çatışmanın tüm tarafları, ilkeli insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermek ve bunu kolaylaştırmakla yükümlüdür." mesajı paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2025 Aralık sayısı yayımlandı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi
AK Parti'de "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB: Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı görevini devralan Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz

AB: Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı görevini devralan Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz

AB: İsrail, uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin vermeli

AK Parti'de "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlendi

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somaliland bölgesine gitti

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somaliland bölgesine gitti

Lübnan Cumhurbaşkanı, ordunun Litani bölgesindeki yetki genişletme önlemlerini uyguladığını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı, ordunun Litani bölgesindeki yetki genişletme önlemlerini uyguladığını söyledi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu patlamalar kilisedeki ayine gölge düşürdü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neden olduğu patlamalar kilisedeki ayine gölge düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet