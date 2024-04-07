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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Batı Şeria’da bayram sevincine gölge düşürdü

Filistinliler bu yıl Ramazan Bayramı'nı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının gölgesinde karşılamaya hazırlanıyor.

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat, Gülşen Topçu  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Batı Şeria’da bayram sevincine gölge düşürdü Fotoğraf: Issam Rimawi - AA

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde döktüğü kanlar bayram sevincine gölge düşürdü.

Gazze Şeridi’nde yaşanan insanlık felaketine dikkati çeken Filistinliler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu yıl Ramazan Bayramı'nın sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı kalması çağrısı yaptı.

Bu çağrılar üzerine, Batı Şeria'daki büyük kent pazarları, Ramazan ayının son günlerinde ve bayram arifesinde neredeyse boş kaldı.

"Gazze'de insanlar ölürken bayramı kutlamak mümkün değil"

AA muhabirine konuşan 67 yaşındaki Filistinli Samih Nezzal, Gazze'deki insanların çocukları öldürülürken ve evleri yıkılırken kutlama yapamayacağını belirterek, "Batı Şeria ve Gazze halkı tek bir halktır. Onların yanındayız ve acılarını kalbimizde hissediyoruz." dedi.

"İsrail'in yaptığını Naziler bile yapmadı" diyen Nezzal, "Gazze'deki halkımız, yemek bulamaz ve uyku uyuyamazken bizim bayram sevinci yaşamamız mümkün değil." diye konuştu.

"Batı Şeria'ya bayram nasıl gelsin?"

Vicdanı olan hiçbir insanın Gazze'de Filistinliler öldürülürken bayramı kutlayamayacağını ifade eden 71 yaşındaki Iyd Kerace de bu sene bayram namazı ve akraba ziyaretleri dışında bir şey yapmayacağını belirtti.

Batı Şeria'da yaşayan Kerace, "Bayram tebrikleri ve kutlamalar olmayacak. Savaş devam ederken mutluluktan söz edilebilir mi? Gazze'de kan sel olmuş akıyor, insanların yiyecek yemeği, giyecek giysisi ve başını sokacak evi yok. Batı Şeria'ya bayram nasıl gelsin?" diye sordu.

Evlerde bayram kurabiyesi pişmeyecek

Nablus sakinlerinden Necat Cebr ise bu sene bayram alışverişi yapmadıklarını anlatarak, "İlk defa bu yıl evimizde bayram kurabiyeleri pişmeyecek. Gazze halkıyla dayanışma amacıyla ikramlıklarımız hurma ve kahveden ibaret olacak." dedi.

Geçen ramazanlarda tüm aile fertlerinin bir araya gelerek bayram kurabiyesi yaptığını anlatan Cebr, bu yıl bayramın, büyük bir acıyla birlikte geldiğini, Gazze'de binlerce kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını, evlerin yıkıldığını hatırlattı.

Batı Şeria'da çarşı ve pazarlar boş kaldı

Bu yıl bayram arifesinde Batı Şeria'nın tüm kentlerinde olduğu gibi Ramallah'taki çarşı ve pazarlar da müşterisiz kaldı.

Filistinli tüccar Mümin Selim geçen senelerde bayram öncesinde kalabalıktan adım atacak yer bulunmayan çarşıların bu yıl boş kaldığını söyledi.

Selim, hem Gazze'de yaşanan insanlık felaketi hem de Batı Şeria'da yükselen tansiyonun bayram sevincine gölge düşürdüğünü dile getirdi.

Ramallah'ta tatlıcı dükkanı olan Ala Assaf ise Gazze'de yaşanan "soykırım" nedeniyle bu yıl tatlı satışında büyük bir düşüş yaşandığına dikkati çekti.


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