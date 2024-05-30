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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de bir bebek yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebeğin yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Gazze'de bir bebek yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre Filistinli 7 aylık Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Savaş sırasında doğan bebeğin özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran görevliler, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisinin yapılamadığını dile getirdi.

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