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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de ateşkesin ardından ilk cuma namazı kılındı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazını eda etti.

Mustafa Deveci  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Gazze'de ateşkesin ardından ilk cuma namazı kılındı

Ankara

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes sonrası Gazze'de ilk cuma namazı kılındı.

Gazzeliler, ateşkes sonrası ilk cumayı eda etmek için mescit veya camilerin olduğu bölgelere akın etti.

Cuma namazını, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan camilerin enkazı üzerinde kıldılar

Filistinlilerin bir kısmı, cuma namazlarını İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan cami ve mescitlerin enkazı üzerinde eda etti.

Gazze'de neredeyse sağlam cami veya mescit kalmaması nedeniyle Filistinlilerin bir kısmı da stadyum veya caddelerde cuma namazını kıldı.

15 ay sonra bombardıman olmadan kılınan ilk cuma namazı

Bu, Gazze'de 15 ay sonra İsrail'e ait insansız hava aracı veya uçakların sesi ya da bombardıman olmadan kılınan ilk cuma namazı oldu.

Cuma namazında, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.


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