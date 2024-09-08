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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 7 Ekim'den beri Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yakoota Al Ahmad, Hamdi Yıldız  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Gazze'de 7 Ekim'den beri Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişi öldürüldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun, Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Muhammed Abdulhay Mursi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın El-Alemi bölgesinde bulunan evini vurduğunu duyurdu. Saldırıda Mursi'nin hayatını kaybettiğini aktaran Basal, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını belirtti.

Basal ayrıca Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin sahada gerekli ekipmanlardan yoksun olduğunu, ciddi anlamda yakıt ve yedek parça sıkıntısı çektiğini vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA, bu sabah Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında aynı aileden 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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