Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Malhis: Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var
Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, "Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.
Ankara
Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.
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Malhis, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, çalıştığı hastanedeki yenidoğan servisinde yer alan bebeklerin durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Savaş sebebiyle erken doğumların olduğunu belirten Malhis, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bebekler kuvözlerde, bize kalan yakıt yetmeyecek, bu bölüm güneş panelleriyle çalışıyor ama güneş her zaman yok. Akaryakıt gelmezse bu bebekler ölecek. Bu kuvözlerin çalışması için elektrik gerekli, bu bebeklerin ısınması lazım. Bu bebekler ısınmazsa soğuktan ötürü ölecek. Bebekler ısı kaybı yaşayınca hipotermiden ölecekler."
Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini bildirerek, "Birkaç saat sonra bu bebekler ölecek ve buradan cenazeleri çıkacak." dedi.
"Yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın"
Yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerin cihazlara bağımlı ve riskli sınıfta olduklarını aktaran Malhis, şunları kaydetti:
"Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok. Bu bebekler zavallı, birkaç saat sonra ölecek, yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Bu bebeklerin hepsi ölecek. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.