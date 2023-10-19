Dolar
27.97
Euro
29.61
Altın
1,976.36
ETH/USDT
1,569.40
BTC/USDT
28,742.00
BIST 100
7,769.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanlarını göreve çağırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanlarına bir an evvel sağlık kurumlarında göreve başlama çağrısı yaptı.

Mohammed Majed, Gülşen Topçu  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanlarını göreve çağırdı

Gazze

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze'deki Bakanlık sağlıkçılara seslendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emekli sağlık çalışanlarından sağlık kurumlarında bir an evvel göreve başlamaları istenirken, ilk yardım çalışanları dahil farklı alanlardaki uzmanlara da gönüllü hizmet kapısının açıldığı kaydedildi.

Bakanlık bir diğer açıklamasında ise uluslararası camiaya ve insani yardım kuruluşlarına, Gazze'deki hastanelere acil tıbbi yardımda bulunma çağrısı yaptı ve geç kalınması durumunda çok sayıda hasta ve yaralının hayatını kaybedeceğini belirtti.

Açıklamada, hastanelerde, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Camilerde Filistin'e destek için Fetih Suresi okundu
Okullarda yarın Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunulacak
Çankırı'da işçileri taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı
Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu İstanbul'da düzenlendi
Sağlık Bakanı Koca, Ürdünlü mevkidaşı Al-Hawari ile Gazze'ye yardımları görüştü

Benzer haberler

İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanlarını göreve çağırdı

İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı
İsrail yönetiminden "kara operasyonu" mesajı

İsrail yönetiminden "kara operasyonu" mesajı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail, Gazze'nin kuzeyinin dörtte birini yıktı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail, Gazze'nin kuzeyinin dörtte birini yıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet