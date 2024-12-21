Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi İsrail saldırısında ağır hasar aldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail tarafından "eşi görülmemiş" bir saldırıya maruz kaldıklarını ve bu saldırıda hastanenin ağır hasar gördüğünü açıkladı.
Gazze
Ebu Safiyye, gazetecilere gönderdiği sesli mesajında, hastanenin tank mermileri ve kurşunlarla doğrudan hedef alındığını belirterek, "Bu saldırılar, duvarları delip çocuk ve yenidoğan servisleri dahil olmak üzere birçok bölümü ciddi şekilde tahrip etti." dedi.
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"Hastaneye ve doktorlara karşı daha önce görülmemiş bir saldırı var. Doktorlar bir noktada toplanmak zorunda kaldı ve şu an anormal bir saldırıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, duvarları delen mermilerin ciddi hasara yol açtığını vurgulayarak, uluslararası toplumu yaşananlardan sorumlu tuttu.
İsrail'in 70 günü aşkın süredir yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’nde minimum düzeyde hizmet verilebiliyor pic.twitter.com/FG73btVjl1— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 21, 2024
Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da "Hastane, şu anda daha önce benzeri görülmemiş bir yoğunluk ve şiddetle bombalanıyor." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, saldırıların bombalar ve tank ateşiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Dünyayı bu olaylardan sorumlu tutuyoruz ve acılarımız karşısında sorumluluk üstlenmelerini talep ediyoruz." çağrısında bulundu.
Açıklamada, "Dünya, sağlık sistemini korumakta sessiz ve çaresiz kalamaz. Herkesin gözü önünde saldırıya uğruyoruz ve dünya buna rağmen sessiz kalıyor." ifadeleri kullanıldı.
İsrail, Kemal Advan Hastanesinin derhal boşaltılması uyarısında bulundu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Berş, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını ifade etti.
Berş, "Hastane, felaket bir durum içinde. Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya maruz kalıyor. İsrail ordusu, hastaneyi derhal boşaltmamızı talep ediyor ancak bu sırada hastane doğrudan bombalarla hedef alınıyor." dedi.
Hastanenin keskin nişancı ateşi ve tanklardan atılan mermilerle vurulduğunu ifade eden Berş, saldırıların hastaların ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye atığını belirterek dünyayı, bu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.