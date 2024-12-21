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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında son 10 günde 422 Filistinli öldü, 1738 kişi yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 442 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Ekip  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında son 10 günde 422 Filistinli öldü, 1738 kişi yaralandı

Gazze

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 422 kişi hayatını kaybetti, 1738 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 227'ye, yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah'ın kuzeydoğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Refah'ın aynı bölgesinde hedef aldığı bir Filistinlinin naaşına ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli öldü, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da geride bıraktığı mayının patlaması sonucu bir çocuk öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin er-Reşayide bölgesinde geriye bıraktığı mayının patlaması sonucu 7 yaşındaki Filistinli Ali Reşayide'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'den olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin kenti doğusundaki Fekkua köyünde Hüseyin Abdulkadir Hadur (37) adında bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Hadur'un naaşı Cenin Devlet Hastanesine nakledildi.

İsrail Batı Şeria'da 2'si çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Kudüs, Nablus, Beytüllahim, Tulkerim ve Cenin kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutuklular ile iki çocuğun da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.

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