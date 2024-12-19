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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında iki kişi yaşamını yitirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında Filistinli kadın olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu, Qais Omar Darwesh Omar  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında iki kişi yaşamını yitirdi

İstanbul/Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise kimliği henüz bilinmeyen bir Filistinlinin İsrail askerlerinin ateş açtığı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Söz konusu olaylarda 4 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İHA saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail İHA'sının hedef aldığı araçtaki 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Ramallah, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutuklular ve 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 815 Filistinli hayatını kaybetti.

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