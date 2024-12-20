Dolar
35.18
Euro
36.59
Altın
2,604.62
ETH/USDT
3,236.30
BTC/USDT
93,864.00
BIST 100
9,718.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde bir camiyi ateşe verdi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi kundakladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentine bağlı Marda beldesindeki Birru’l Valideyn Camisi’ni ateşe verdi.

Tanıklar, yangının caminin büyük bir kısmını sardığını, ancak bölge sakinlerinin yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığı ve altı köşeli Davud Yıldızı çizdikleri belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentine bağlı Marda köyündeki camiye yönelik saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerden bir grubun, Selfit kuzeyinde yer alan Marda köyü camisini ateşe vermeleri ve duvarlarına da Arap düşmanlığını içeren sloganlar çizmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaspçı İsraillilerin camiye yönelik saldırılarının "ırkçı" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, Marda köyündeki camiye düzenlenen saldırının, İsrail'de iktidar olan aşırı sağcıların Filistin halkına yönelik geniş çaplı tahriklerinin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi.

"Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin resmi olarak desteklediği silahlı İsrailli gaspçı milislerin Filistinlilere karşı sistematik suçlarını sürdürdüğü" aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin halkını, bahsi geçen saldırılara karşı koruması çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyeli aktivist, terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı'daki cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum'dan "Sinop Kent Meydanı" paylaşımı
Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi kundakladı

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'nin Suriye'de önemli bir rol oynadığını söyledi:

İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında iki kişi yaşamını yitirdi

BMGK üyeleri, Gazze'de ateşkes talep ederken, Batı Şeria'da İsrail'in faaliyetlerine karşı uyardı

BMGK üyeleri, Gazze'de ateşkes talep ederken, Batı Şeria'da İsrail'in faaliyetlerine karşı uyardı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 400 dönümlük arazisine el koydu

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 400 dönümlük arazisine el koydu
Filistin'den "savaş suçlarından" dolayı İsrail'i cezalandırma çağrısı

Filistin'den "savaş suçlarından" dolayı İsrail'i cezalandırma çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet