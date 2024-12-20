Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi kundakladı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde bir camiyi ateşe verdi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.
Ramallah
Görgü tanıklarının ifadesine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentine bağlı Marda beldesindeki Birru’l Valideyn Camisi’ni ateşe verdi.
Tanıklar, yangının caminin büyük bir kısmını sardığını, ancak bölge sakinlerinin yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardığını aktardı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığı ve altı köşeli Davud Yıldızı çizdikleri belirtildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentine bağlı Marda köyündeki camiye yönelik saldırılara tepki gösterildi.
Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerden bir grubun, Selfit kuzeyinde yer alan Marda köyü camisini ateşe vermeleri ve duvarlarına da Arap düşmanlığını içeren sloganlar çizmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gaspçı İsraillilerin camiye yönelik saldırılarının "ırkçı" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, Marda köyündeki camiye düzenlenen saldırının, İsrail'de iktidar olan aşırı sağcıların Filistin halkına yönelik geniş çaplı tahriklerinin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi.
"Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin resmi olarak desteklediği silahlı İsrailli gaspçı milislerin Filistinlilere karşı sistematik suçlarını sürdürdüğü" aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin halkını, bahsi geçen saldırılara karşı koruması çağrısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.