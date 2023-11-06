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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları İsrail Meclisi önünde gösteri düzenledi

Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tuttuğu İsrailli esirlerin yakınları, hükümete sevdiklerini bir an önce evlerine getirmesi çağrısı yaparken, bazı aileler "utanın" diyerek Meclisteki milletvekillerine tepki gösterdi.

Enes Canlı  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları İsrail Meclisi önünde gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı İsraillilerin yakınları ve onları destekleyenler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi'nin düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce kişi, esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

İsrailli esirlerin yakınları "Hemen şimdi" diyerek sevdiklerinin geri getirilmesi yönünde slogan attı. Esir yakınlarından bazıları da İsrail Meclisindeki milletvekillerine "Utanın, utanın" diyerek tepki gösterdi.

Ailelerin gösteri yaptığı alana omzuna asılı otomatik tüfeği ve belinde silahıyla gelen aşırı sağcı Yahudi Gücü Milletvekili Almog Cohen, esirlerin yakınlarıyla tartıştı.

Cohen, bir esir ailesiyle yaptığı konuşmasında, "hükümeti eleştirmenin şimdi zamanı olmadığını, vakti geldiğinde herkesin hesap vereceğini, şimdi susmak ve bir arada hareket etmek gerektiğini" söyledi.

İsrail ordusu, Hamas'ın elinde Gazze Şeridi'nde 242 İsrailli esir bulunduğunu bildirmişti.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yakınlarının geri getirilmesi için protesto ve çağrılarını artırmıştı.

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