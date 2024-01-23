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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nde sürekli yerlerinden edilen Filistinliler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı

İsrail'in yaklaşık 4 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, beşinci kez tehcire maruz kaldıklarını belirtiyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Gazze Şeridi'nde sürekli yerlerinden edilen Filistinliler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı Fotoğraf: Ashraf Amra / AA

Gazze

İsrail'in yoğun bombardımanında hayatta kalabilmek için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan daha da güneydeki Refah'a doğru ilerleyen Filistinlilerin, birkaç aydır maruz kaldıkları zorla yerlerinden edilme süreci, son günlerde Han Yunus'ta yoğunlaşan saldırıların gölgesinde devam ediyor.

Filistinliler, bu süreçte yollarına çıkan her şeyi yok eden İsrail ordusuna ait tanklar ve tekrarlanan hava saldırıları nedeniyle herhangi bir güvenlik ortamı olmaksızın hareket ediyor. Filistinlilerin, dünden bu yana eşek ve atların çektiği arabalar ile çeşitli araçlarla veya yaya olarak Han Yunus'tan çıktığı görülüyor.

Tehcire zorlanan Filistinlilerin bir kısmının Refah'a ulaştığı, bir kısmının ise maruz kaldıkları zorluk ve korkular nedeniyle Han Yunus'a dönmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

"Beşinci yerinden edilmem"

Filistinli Abdulaziz Ebu Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üst üste beş kez tehcir yaşadım. Son olarak Han Yunus'tan yerimden edildim; bu sefer nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bu kadar zulüm yeter. İsrail bizden ne istiyor?" dedi.

İsrail'in yoğun bombardımanında neredeyse öleceklerini kaydeden Ebu Yunus, "Beşinci kez çadır ya da battaniye olmadan yerimizden edildik." diye konuştu.

"Nereye gidiyoruz?"

Son sığındıkları yer olan Aksa Üniversitesi'nin dün İsrail tarafından bombalanmasının ardından buradan da ayrılan Filistinli Celal Matar ise "Beşinci kez tehcir ediliyoruz. Refah'a gidiyoruz ama tam olarak nereye gittiğimizi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu, sık sık havadan vurduğu Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a kara saldırıları başlattı.

Saldırıların Han Yunus şehir merkezinde yoğunlaşması nedeniyle çoğunluğu yerinden edilmişlerden oluşan Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı.

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