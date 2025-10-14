Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Katar Emiri, Şarm el-Şeyh zirvesinin Filistin sorununa kalıcı çözüm bulunmasına katkı sağlayacağını umuyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin Filistin sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Raşa Evrensel, Gülşen Topçu  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Katar Emiri, Şarm el-Şeyh zirvesinin Filistin sorununa kalıcı çözüm bulunmasına katkı sağlayacağını umuyor

İstanbul

Şeyh Temim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin olumlu sonuçlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Katar Emiri, zirvenin Gazzelilerin beklentilerini karşılayacak ve Filistin sorununda kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunacak sonraki anlaşmalar için bir başlangıç olmasını umduklarını ifade etti.

Şeyh Temim, tüm tarafların, varılan ortak anlaşmaya bağlı kalmasını beklediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Dün, çok sayıda liderin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" düzenlenmişti.

