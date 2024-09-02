Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırıları gölgesinde çocuk felci aşılama kampanyasına akın etti
31 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan çocuk felci aşısı, BM, DSÖ, UNRWA ve Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülüyor.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle 31 Ağustos'ta başlayıp, 12 Eylül'e kadar devam edecek olan çocuk felci aşısı kampanyası devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında çocuk felci aşısı kampanyasının başlamasından bu yana on binlerce Filistinli, çocuklarını aşılamak ve onları hastalıktan korumak için İsrail'in yaklaşık 11 aydır devam eden saldırıları ve zorlu insani koşullar altında kliniklere ve tıbbi noktalara akın etti.
Gazze’de 10 yaş altı toplam 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor ancak; Gazze’deki sağlık yetkilileri İsrail’in aşı sürecinde genel bir ateşkese razı olmamasından dolayı aşılama sürecinin tamamlanamayacağından endişeli.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA tarafından, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 10 yaşın altındakilere yönelik aşı kampanyasına halkın büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.
Kudra, aşı kampanyasının, 10 sağlık merkezi, 100 sağlık noktası ve 1100 sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, kampanyanın ilk gününde 72 bin 611 çocuğun aşılandığını kaydetti.
Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklara ulaşılması hedefleniyor
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuk felci aşısı kampanyası, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle zor koşullar altında başlatıldı." dedi.
Sevabite, aşı yapılacağı açıklanan sağlık merkezi, klinik ve sağlık noktalarının yanı sıra, aşının hedef kapsamındaki tüm çocuklara ulaşması için saha ekiplerinin Gazze Şeridi'ndeki tüm kent, mahalle ve kampları da dolaşarak oradaki çocuklara aşı yapacaklarını dile getirdi.
Hastalığın yayılması için verimli bir ortamın bulunmasının nedeni ile ilgili olarak Sevabite, şunları söyledi:
"İşgalci İsrail'in saldırıları, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni tehlikeli hastalıkların ve diğer salgın hastalıkların yayılmasına karşı savunmasız hale getirdi. Aylardır süren saldırlar hastalıkların yayılması için verimli bir ortam oluşturdu."
İsrail, su ve kanalizasyon ağlarını kasıtlı olarak yok ettiğini ve atıkların toplanıp taşınmasını engellediğini belirten Sevabite, bu durumun, yerinden edilenler arasında yüzbinlerce ton çöpün birikmesine neden olduğunu ve tehlikeli bir çevre gerçeğini ortaya çıkardığını kaydetti.
- Aşılama işlemi 12 Eylül'de sona erecek
UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktörü İnas Hamdan da aşı kampanyasının, 10 sağlık merkezi, 100 sağlık noktası ve 1100 sağlık personelinin katılımıyla sürdüğünü belirtti.
Aşı merkezleri sabah 8:00 ila 14:00 arası faaliyet gösteriyor. Çocuklar sağlık merkezleri ve noktalar önünde aileleriyle birlikte düzenli kuyruklar halinde sıraya giriyor ve her çocuğun ağzına iki damla aşı veriliyor.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, merkez kentlerde aşılama kampanyası tamamlandıktan sonra, Han Yunus (güney), ardından Gazze kenti ve kuzey kentlerinde devam edip 12 Eylül'de sona erecek.
Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, yalnızca merkez kentlerde günlük 160 binden fazla çocuğun kabul edilmesi için klinik ve sağlık merkezlerinin hazırlandığını belirtmişti.
- Aşıların Gazze Şeridi'ne ulaşma süreci
UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktörü Hamdan, UNICEF'in, aşıları yaklaşık 5 gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ulaştırdığını ifade etti.
Hamdan, aşıların, güvenlikleri açısından belirli bir derecede buzdolabında saklanmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine ve laboratuvarlara dağıtıldığını aktardı.
Filistinli sağlık kaynaklarına göre de çocuklara aşı kampanyasının yürütüldüğü kentlerdeki, tıbbi noktalara ve kliniklere her sabah erken saatlerde özel kaplar aracılığıyla uygun sayıda aşı dağıtılıyor.
- Süreçte yaşanabilecek zorluklar
Aşı kampanyasının karşı karşıya olduğu iki temel zorluğu olduğunu belirten Hamdan bunların, İsrail saldırılarının devam etmesi ve güvenlik koşullarının zorlaşması ile aşıların elektrik kesintilerinden zarar görmemesi için soğuk zincirin sürdürülmesi olduğunu ifade etti.
Hamdan, "UNICEF ve DSÖ, yeterli miktarda aşı ve bunların özenle seçilmiş yerlerde saklanması için gerekli ekipmanı sağlayarak ikinci zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyor." dedi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.