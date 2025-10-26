Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararı istişare etmek üzere toplandı

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararını açıklamak üzere kapalı oturumda bir araya geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararı istişare etmek üzere toplandı

Ankara

Gazze Mahkemesi üyeleri, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında toplandı.

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" kapsamında akademisyenler, gazeteciler, sağlık çalışanları ve hayatta kalmayı başarmış Filistinli tanıkların ifadelerini dinleyen üyeler, daha önce Londra ve Saraybosna'daki oturumları gözden geçirerek değerlendirmeler yapacak.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını kayıt altına almayı, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi ve sorumluları teşhir etmeyi amaçlayan mahkemenin, dördüncü ve son günü olan bugün nihai kararı duyurulacak.

"Gazze Mahkemesi" girişimi

Gazze Mahkemesi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kuruldu.

Bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan, insanlık ve vicdan mahkemesi olan "Gazze Mahkemesi", uzun hazırlık sürecinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk uluslararası toplantısını gerçekleştirdi.

Eski BM Filistin Özel Raportörü Richard Falk'ın liderliğinde yürütülen projenin başkanlık heyetinde eski BM özel raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver gibi isimlerin yanı sıra Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green de bulunuyor.

Önemli bileşenlerden biri olan "mahkeme üyeleri" arasında dünyanın farklı bölgelerinden birçok tanınmış isim yer alıyor.

Halk vicdanına dayanan mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantısı Kasım 2024'te Londra'da, ikinci ayağı ise Mayıs 2025'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Mahkeme, İsrail'in Gazze soykırımını ve Filistin halkına yönelik işlediği hak ihlallerini çok boyutlu inceleyerek gündeme taşımayı ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

