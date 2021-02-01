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Dünya

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı, istisnai durumlar için dört günlüğüne çift yönlü açıldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Halime Afra Aksoy   | 01.02.2021
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açıldı

Gazze

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcu otobüslerinin çift yönlü açılan Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrılmaya başladığı belirtildi. 

Bakanlık açıklamasında istisnai durumlar için açılan sınır kapısından geçişlerin bugünden itibaren 4 Şubat Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı, zaman zaman birkaç günlüğüne açılarak kısmi faaliyet gösteriyor.

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