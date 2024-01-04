Dolar
29.79
Euro
32.53
Altın
2,041.21
ETH/USDT
2,220.00
BTC/USDT
42,913.00
BIST 100
7,412.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’deki hükümet: İsrail, Gazze Şeridi’ni 65 bin ton patlayıcıyla vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü saldırılarında aralarında uluslararası yasaklı bombaların da bulunduğu ağırlığı 65 bin tonu geçen patlayıcı kullandığı duyuruldu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Esat Fırat  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Gazze’deki hükümet: İsrail, Gazze Şeridi’ni 65 bin ton patlayıcıyla vurdu

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devletinin (İsrail) savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı soykırım savaşı sırasında 45 binden fazla füze ve bomba attı. Bunlardan bazıları bir ton patlayıcı ağırlığındaydı ve işgal devleti bunlarla kasıtlı olarak tüm yerleşim alanlarını bombaladı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda kullandığı patlayıcıların ağırlığının 65 bini geçtiğine dikkat çekilerek, “İşgal ordusunun Gazze Şeridi’ne attığı patlayıcıların ağırlığı 65 bin tonu aştı. Bu, Japonya'nın Hiroşima kentine atılan gibi üç nükleer bombanın ağırlığından ve gücünden daha fazla.” ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi kentlerine atılan bomba ve füzelerin yaklaşık üçte ikisinin güdümsüz ve hatalı bombalar veya aptal bombalar olarak bilinen patlayıcılardan oluştuğu vurgulanan açıklamada, bu bombaların kullanılmasının İsrail’in ayrım gözetmeden ve haksız yere öldürdüğünün kanıtı, bunun uluslararası hukukun ve çeşitli uluslararası anlaşmaların açık ve net ihlali olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, İsrail'in sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı uluslararası alanda yasaklanmış yaklaşık 9 bomba ve füze çeşidi kullandığının belgelendiğine dikkat çekilerek, bunların, kale delici tipler (BLU-113), (BLU-109) ve (SDBS) ile Amerikan tipi (GBU-28) ve altyapıyı tahrip etmek amacıyla GPS güdümlü, beyaz fosforlu ve güdümsüz, akıllı füzeler ve son olarak Halper tipi füzeler olduğu kaydedildi.

Uluslararası yasaklı bombaların kullanılmasına ilişkin açıklamada, söz konusu bombaların “toksik radyasyonun salınmasından kaynaklanan çevresel risklerin yanı sıra yaralılarda deformasyon ve sakatlık gibi kalıcı hasarlara yol açtığına, saniyeler içinde büyük ölüm ve yaralanmalara neden olduğuna” vurgu yapıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası örgütlere “İsrail’in 89 gün süren sürekli saldırılarında sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü kapsamlı soykırım savaşını durdurma” çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Ayrıca, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, 2 Ocak'ta Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı
Bursa'da şehit teğmenin adı çocukluğunu geçirdiği ilçedeki sokakta yaşatılacak
Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma personeline dağıtıldı

Benzer haberler

Gazze’deki hükümet: İsrail, Gazze Şeridi’ni 65 bin ton patlayıcıyla vurdu

Gazze’deki hükümet: İsrail, Gazze Şeridi’ni 65 bin ton patlayıcıyla vurdu

Filistin asıllı İngiliz profesör, İngiltere'nin Gazze'deki katliamda rolü olduğunu vurguladı

UNICEF: Gazze'de zaman daralıyor, çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya

ABD yönetimine göre İsrail'in Gazze'deki saldırıları 'soykırım' değil

ABD yönetimine göre İsrail'in Gazze'deki saldırıları 'soykırım' değil
Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı

Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
Ürdün: İsrail'in, Lübnan ve Filistin'deki saldırılarının amacı Batı'yı bölgesel bir savaşa çekmek

Ürdün: İsrail'in, Lübnan ve Filistin'deki saldırılarının amacı Batı'yı bölgesel bir savaşa çekmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet