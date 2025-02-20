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Dünya

Gazze’de serbest bırakılan İsrailli esir Berger: Hamas bize Pesah sırasında dua kitabı verdi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında serbest bırakılan İsrailli esir Berger, Hamas'ın askeri kanadının, kendisine ve arkadaşlarına dini ritüelleri yerine getirmeleri ve Pesah Bayramı'nı kutlamaları için "dua kitabı" verdiğini açıkladı.

Zein Khalil, Esat Fırat  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Gazze’de serbest bırakılan İsrailli esir Berger: Hamas bize Pesah sırasında dua kitabı verdi

Kudüs

Agam Berger, İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, Gazze Şeridi’nde esir tutulduğu süreçte Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine aralarında Yahudilerin günlük dua kitabı sayılan Siddur kitabının da bulunduğu çeşitli eşyalar verdiğini belirtti.

Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine bu eşyaları dağıtmasından dolayı şaşırdıklarını ifade eden Berger, “Nasıl oldu bilmiyoruz ama bize dua kitabı da dahil olmak üzere bazı eşyalar getirdiler. Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı.” dedi.

Arkadaşlarıyla radyo ve televizyonu takip ederek Yahudi bayramlarının hangi tarihlerde kutlanacağını belirlediklerini, Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı kutlayabildiğini ve mayalı ekmek yemeyi reddettiğini belirten Berger, "Mısır unu istedim, bana getirdiler." diye konuştu.

Kendisini esir tutanların “dindar esirlere” saygı duyduklarına vurgu yapan Berger, Yom Kippur ve Ester Orucu'nu tutabildiğini kaydetti.

Öte yandan İsrail’in Maariv gazetesine de konuşan Berger, esaret altındayken Şabat'ı (Yahudilerin kutsal günü, cumartesi) kutlayabildiğini belirterek, “Bir dönem, Kassam Tugayları mensupları Şabat'tan önce bize mum getirirlerdi.” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerden İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir, 30 Ocak’taki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılmıştı.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 33 İsrailli esire karşılık 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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