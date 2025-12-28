Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze’de İsrail’in daha önce bombaladığı binanın duvarının çökmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında ağır hasar verdiği bir binanın duvarının, çadırın üzerine yıkılması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Uçar, Ramzi Mahmud  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Gazze’de İsrail’in daha önce bombaladığı binanın duvarının çökmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde daha önce İsrail saldırılarında kısmen yıkılan binanın ayakta kalan duvarı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yakınında bulunan, yerinden edilmiş sivillere ait çadırın üzerine çöktü.

Sağlık kaynakları, olayda genç bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çadırda bulunan bazı kişilerin ise yaralandığını bildirdi.

Yaralıların çevredeki sınırlı imkanlara sahip sağlık noktalarına sevk edildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, Gazze genelinde çok sayıda binanın İsrail bombardımanları nedeniyle hasarlı durumda olduğunu, olumsuz hava koşullarının bu yapıları siviller için sürekli bir tehdit haline getirdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı zarar gördü. İsrail'in abluka ve kısıtlamaları nedeniyle yıkıntıların kaldırılması ve güvenli barınma alanlarının oluşturulması mümkün olmazken, hasarlı binalar ile çadır kamplar iç içe yaşamaya zorlanan siviller için risk her geçen gün artıyor.

