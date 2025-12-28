Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi, evlerin duvarlarına ırkçı ve tehdit içerikli yazılar yazdı ve çok sayıda mülke zarar verdi.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine saldırdı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Havvara beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler iki eve saldırdı, Filistinlilere ait 2 aracı yaktığını ve evlerin duvarlarına tehdit içerikli sloganlar yazdı.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'ya göre de Batı Şeria’nın güneyinde yer alan Beytüllahim’in batısındaki Ceba köyünde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Rızk Muhammed Musa Ebu Levha’ya ait bir aracı ateşe verdi ve bir evin duvarlarına ırkçı ve tehdit içeren ifadeler çizdi.

Ramallah'ın doğusundaki Turmusayya köyüne giren bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, yapımı süren Filistinlilere ait evlerin kapıları sökerek çaldı ve mülklerine zarar verdi.

Öte yandan, işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Mihmas beldesinde İsrailliler, gece saatlerinde yaklaşık 40 zeytin ağacını kesti.

Yerel kaynaklar, İsraillilerin beldedeki "Hallet es-Sedra" bölgesine girerek Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını tahrip ettiğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kasım ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 621 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar kapsamında 485 sabotaj ve hırsızlık eylemi kayda geçerken, işgalci İsrail ordusunun desteğiyle 466’sını zeytin ağacı olmak üzere 1986 ağaç söküldü ya da tahrip edildi.

