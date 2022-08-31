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Dünya

Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'daki doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, "Sonbahar ve kış döneminin zirvesinde (Avrupa'daki) doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 31.08.2022
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'daki doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Miller'in "Petrol ve Doğalgaz Sanayisi Çalışanları Günü" dolayısıyla yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Gazprom'un bu yıl itibarıyla 288,1 milyar metreküp doğal gaz ürettiğini anlatan  Aleksey Miller, "Bunun 154,7 milyar metreküpü iç pazara temin edilirken, 82,2 milyar metreküpü Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere sevk edildi." dedi.

Dış pazara yönelik ihracatın düştüğünü vurgulayan Miller, "Dış pazarlara yönelik gaz arzındaki düşüşe rağmen, hesaplamalarımız, Gazprom'un mali sonuçlarının, 2022 gelirimizin 2021'den önemli ölçüde daha yüksek olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Miller, doğal gaz pazarlarında önemli değişikliklerin yaşandığına işaret ederek, "Daha önceden de söylediğimiz gibi, bunun nedenleri, Batılı düzenleyicilerin hatalı kararları ve yaptırım politikalarıdır." dedi.

Rusya'nın Çin'e sevkiyatı artıyor

Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında bir "ralli" yaşandığını belirten Miller, "Doğal gaz fiyatı düzenli bir şekilde bin metreküpte 3000 dolar bandının üzerinde seyrediyor. Sonbahar ve kış döneminin zirvesinde (Avrupa) doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Miller, Asya'nın da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temini konusunda Avrupa ile rekabet içerisinde olduğuna dikkati çekerek, Asya'da mevsimsel etkilerin de fiyatlarda baskı yarattığını söyledi.

Avrupa'nın iklim konusundaki gündeminin de rafa kalktığını ifade eden Miller, "Avrupa'da kömür ve benzin tüketiminin ne kadar keskin bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Daha da ilginç olanı, yakacak odun talebindeki artıştır. Herkes yakacak odun stoklamaya karar verdi. Kimse çevre gündemini düşünmüyor. Herkes önümüzdeki kışı nasıl geçireceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Miller, Rusya'nın Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatlarının da yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını sözlerine ekledi.

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