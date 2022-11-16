G7 ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarını kınadı
G7 ülkeleri ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'da şehirlere füze saldırıları düzenlemesini kınadığını bildirdi.
Brüksel
ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya liderleriyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Zirvesi marjında bir araya geldi.
Toplantı sonunda yapılan G7 liderleri ve NATO adına yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ve sivil altyapısına salı günü düzenlediği barbarca füze saldırıları kınıyoruz." ifadesi yer aldı.
Liderlerin Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınında meydana gelen patlamayı da ele aldığı belirtilen açıklamada, liderlerin Polonya'ya konuyla ilgili soruşturmasında destek önerdiği, soruşturma sürerken Polonya ile yakın temasın süreceği belirtildi.
Açıklamada Ukrayna'ya desteğin devam edeceği kaydedilerek, Polonya'daki patlamada yaşamını yitiren iki kişinin yakınlarına taziye mesajına da yer verildi.
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