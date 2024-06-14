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Dünya

G7 Liderler Zirvesi'nde Meloni ile Macron arasındaki "kürtaj anlaşmazlığı" tansiyonu arttırdı

Barış Seçkin  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
G7 Liderler Zirvesi'nde Meloni ile Macron arasındaki "kürtaj anlaşmazlığı" tansiyonu arttırdı

Borgo Egnazia

İtalya'nın ev sahipliğindeki G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "kürtaj" konusundaki anlaşmazlığının iki lider arasında tansiyonun yükselmesine yol açtığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, zirvenin sonuç taslağına ilişkin İtalyan ve Fransız liderler arasında kürtaj konusundaki anlaşmazlık organizasyona damgasını vurdu.

Macron, dün ilk gün oturumlarının ardından Fransız basınına yaptığı açıklamada, sonuç bildirisi taslağında ev sahibi İtalya'nın isteğiyle "kürtaj" kelimesinin yer almamasını eleştirerek bundan üzüntü duyduğunu belirtti.

Haberlere göre, Meloni'nin, Macron'u açıklamalarından ötürü "seçim çalışması yapmakla" suçlayarak üzerinde uzlaşılan konularda tartışma yaratmanın anlamının bulunmadığını ifade etti.

Meloni, "Böyle zor zamanlarda G7 gibi değerli bir platformu seçim kampanyası yapmak için kullanmak son derece yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalyan basını, resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerinde ülkenin kürtaj konusunda geçen yıl Japonya'nın Hiroşima kentindeki zirvede kabul edilen bildiride kürtaja yapılan atıfın arkasında durduğunu yazdı.

İki liderin yemek sırasında gerilimi düşürdükleri basına yansıdı

İki liderin, dün akşam İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın G7 liderleri onuruna verdiği yemek sırasında gerilimi düşürdükleri basına yansıdı.

G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan dün de haberlerde G7 ülkeleri arasında Ukrayna ya da İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye yönelik konularda bildiride yer alacak ifadelerden ziyade kürtaj mevzusuyla ilgili anlaşmazlığın bulunduğu kaydedilmişti.

G7 Liderler Zirvesi'nde kürtaja erişim hakkının garanti altına alınmasıyla ilgili atıf konusunda özellikle Fransa ve Kanada'nın bastırdığı, İtalya'nın ise bu mevzuyu görüşmekten yana olduğu basına yansımıştı.

Bu atfın özellikle Fransa ve Kanada tarafından istendiği ancak dönem başkanı İtalya'dan kaynakların bu konudaki müzakerelerin sürdüğüne dikkati çektikleri kaydedildi.

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