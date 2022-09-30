Dolar
18.47
Euro
18.11
Altın
1,661.07
ETH/USDT
1,329.00
BTC/USDT
19,383.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

G7 dışişleri bakanları: Sözde ilhakları ve uydurma referandumları asla tanımayacağız

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgelerin sözde ilhakını ve uydurma referandumlarını asla tanımayacaklarını duyurdu.

Erbil Başay   | 30.09.2022
G7 dışişleri bakanları: Sözde ilhakları ve uydurma referandumları asla tanımayacağız

Berlin

Almanya’nın dönem başkanı olduğu G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş ve Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ihlal etmeyi sürdürmesi sert şekilde kınandı.

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya Federasyonu topraklarına dahil etme çabalarının uluslararası hukuku aleni şekilde hiçe sayma konusunda yeni bir dip noktaya gelindiğini gösterdiği belirtilerek, bunun Ukrayna’nın egemenliği ile uluslararası sözleşme ve taahhütlerin ihlal edildiğinin başka bir örneği olduğu vurgulandı.

"Bu sözde ilhakları ve silah doğrultularak yapılan uydurma referandumları asla tanımayacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm ülkelere Rusya'nın başlattığı savaşı ve toprak ele geçirme girişimini açık şekilde kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Rusya’nın yayılmacılığının ve Ukrayna’nın bağımsız devlet olarak varlığını inkar etme çabalarının reddedilmesi istendi.

G7 dışişleri bakanlarının açıklamasında, Rusya ile uluslararası hukuk ihlallerini siyasi ve ekonomik olarak destekleyen Rusya'nın içi ve dışındaki kişi ve kurumların başka ekonomik maliyetlere maruz kalacağı vurgulandı.

Kendisini savunma ve topraklarını Rusya’dan geri alma hakkı olan Ukrayna’ya tereddütsüz destek verileceği ifade edilen açıklamada, Rusya’dan savaşı derhal sona erdirmesi, askerlerini tamamen Ukrayna’dan çekmesi ve uluslararası kabul edilmiş sınırları içinde Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi istendi.

Açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri ile Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu yeniden teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Isparta'da ziyaretlerde bulundu
"65+ Yaşlı Hakları Derneği"nden belediyelere ulusal birlik çağrısı
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir

Benzer haberler

Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını kınayan BMGK taslağını veto etti

Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını kınayan BMGK taslağını veto etti

Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık

G7 dışişleri bakanları: Sözde ilhakları ve uydurma referandumları asla tanımayacağız

AB Konseyi Başkanı Michel'den, "enerji birliği" önerisi

AB Konseyi Başkanı Michel'den, "enerji birliği" önerisi
Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da "ilhak" kararını kınadı

Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da "ilhak" kararını kınadı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet