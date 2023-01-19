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Dünya

Fransızlar emeklilik reformuna karşı ülke genelinde gösteriler düzenliyor

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı birçok sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenlenmeye başlandı.

Esra Taşkın   | 19.01.2023
Fransızlar emeklilik reformuna karşı ülke genelinde gösteriler düzenliyor Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Ankara

Hükümetin emeklilik reformuna karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji, kamu çalışanları gibi sektörler grev kararı alırken başkent Paris ile Nice, Montpellier, Rennes, Toulouse, Nantes, Marsilya, Bordeaux gibi kentlerde gösteriler başladı.

Paris’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan göstericiler Nation Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler “60 yaşında emeklilik”, “Hayatını kazanmak için hayatını kaybetmek” yazılı pankartlar taşıdı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Jean-Luc Melenchon, Marsilya’da katıldığı gösteride basına yaptığı açıklamada, bu reformun manasız olduğunu savunarak, “Emeklilik sistemi açık vermiyor ve vermeyecek." dedi.

En büyük işçi sendikası CGT'nin genel sekreteri Philippe Martinez ise ülke genelindeki gösterilere 1 milyondan fazla kişinin katılmasını beklediğini ifade ederek, “Hükümet (emeklilik) reformunun adaletli olduğunu düşünüyorsa referandum yapsın.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Le Parisien, Liberation, Ouest-France, L’Opinion, Paris-Normandie, L’Union, Aines Nouvelle gibi çok sayıda ulusal ve yerel gazete manşetlerine emeklilik reformu ve buna karşı düzenlenen grev ve gösterileri çıkardı.

Ouest-France gazetesi “Emeklilik reformu : Kara bir perşembe ilan edildi” ve L’Union gazetesi, “Kara bir perşembenin bahsi” başlığına yer verdi.

Aines Nouvelle ise “Sokaktaki emeklilik sistemi” başlığını manşete taşıdı.

Öte yandan grev nedeniyle Eyfel Kulesi yerel saat ile 21.00’e kadar kapalı olacak.

Emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı grev ve protesto duyurusu yapmıştı.

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