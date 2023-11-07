Dolar
28.50
Euro
30.47
Altın
1,964.98
ETH/USDT
1,876.00
BTC/USDT
34,800.00
BIST 100
7,845.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun Lübnan’ın Merc Ayun bölgesine saldırıları devam ediyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.
logo
Dünya

Fransız uzmana göre, siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi Fransa'nın İsrail "körlüğünü" perçinliyor

CNRS kıdemli üyesi Burgat, senatörlerin "siyonizm karşıtlığının suç sayılmasına" yönelik girişimini, Fransa'nın İsrail politikasındaki "körlüğünü" perçinleyen bir durum olarak değerlendirdi.

Şeyma Uzundere  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Fransız uzmana göre, siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi Fransa'nın İsrail "körlüğünü" perçinliyor

Ankara

Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Dr. François Burgat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ülkesinin İsrail yanlısı tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Burgat, işlediği suçlarla sadece Gazze'de değil, Gazze dışında da her geçen gün "sınırı aşan" İsrail'in, ayrım gözetmeksizin bütün halka baskı uyguladığını ve katliam yaptığını söyledi.

İsrail'in Filistin halkını toplu şekilde cezalandıran saldırılarının dünyanın birçok yerinde protesto dalgası başlattığını dile getiren Burgat, Fransa'nın İsrail yanlısı politikasını "körlük" olarak niteledi.

Fransız siyasetinin tek taraflı "körlüğünü" gösteren şeylerden birinin İsrail hükümetinin "koşulsuz ve aktif" desteklenmesi olduğunu belirten Burgat, bu körlüğün siyonizm karşıtlığının "suç" sayılması girişimiyle ikiye katlandığını belirtti.

Burgat, Fransa'nın, İsrail'i boykot çağrısı yapanlara karşı baskı uygulamasını ve Filistin'e destek gösterilerini yasaklamasını körlük eğilimini gösteren hususlar olarak değerlendirdi.

Ayrıca Burgat, ülkelerin İsrail-Filistin meselesine bakışında "çifte standart" uyguladığına dikkati çekerek, Fransa'da da çoğunluktaki siyasi sınıfın Filistin meselesini "akılcı ve gerekçeli" bir zeminde tartışmak gibi bir gündemi olmadığını söyledi.

Fransız siyaset bilimci, yasa tasarısının ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Senatoda siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi

Cumhuriyetçi Partiden Senatör Stephane Le Rudulier, Filistin'e destek gösterilerinde İsrail bayraklarının yakıldığını belirterek, "Siyonizm karşıtlığının suç sayılması" için girişimde bulunmuştu.

Le Rudulier'in öncülüğünde 16 senatör, Senatoya sundukları yasa tasarısında İsrail devletinin varlığını sorgulayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro, İsrail'e hakaret edenlere ise 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verilmesini istemişti.

Tasarıda, İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya ise 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep edilmişti.

Yasa tasarısının parlamentoda ne zaman ele alınacağına ilişkin tarih belirtilmedi.

Filistin'e destek gösterilerine yasak uygulanıyor

Fransa hükümeti 7 Ekim'den sonra "kamu güvenliği" gerekçesiyle Filistin'e destek gösterilerine topyekun yasak uygulama kararı almış, bu karar ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay ise gösterilere ilişkin toplu bir yasak kararının alınamayacağını belirterek, yetkililerin olay bazlı karar vermeleri gerektiğine hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Teknik Üniversitesi, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlarla işbirliği yapmayacağını duyurdu
Emniyetten asılsız "e-Devlet onaylı diploma" ilanlarına karşı uyarı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'da yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin kalıcı konutu teslim etmeyi öngörüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için yarın Özbekistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları için gerekli yaptırımları uygulayacağız

Benzer haberler

İstanbul Teknik Üniversitesi, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlarla işbirliği yapmayacağını duyurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlarla işbirliği yapmayacağını duyurdu

ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı, Gazze'deki durumun Lübnan'a sıçramasını istemediklerini söyledi

Arap Birliği: İsrailli Bakan'ın Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidi hafife alınmamalı

İsrail saldırısında ölen Lübnanlı 3 çocuk ve büyükanneleri için cenaze töreni düzenlendi

İsrail saldırısında ölen Lübnanlı 3 çocuk ve büyükanneleri için cenaze töreni düzenlendi
Fransız uzmana göre, siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi Fransa'nın İsrail "körlüğünü" perçinliyor

Fransız uzmana göre, siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi Fransa'nın İsrail "körlüğünü" perçinliyor
İsrail Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarına 229 saldırı düzenledi

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarına 229 saldırı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet