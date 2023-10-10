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Dünya

Fransız TotalEnergies hakkında "taksirle adam öldürmekten" suç duyurusunda bulunuldu

Fransa'da TotalEnergies hakkında Mozambik'te 2021 terör saldırılarında çalışanlarının güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle "taksirle adam öldürmekten" suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Şeyma Uzundere, Alaattin Doğru  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Fransız TotalEnergies hakkında "taksirle adam öldürmekten" suç duyurusunda bulunuldu

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, 2021'de Mozambik'in Palma şehrindeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları, Fransız petrol firması TotalEnergies'ye karşı "çalışanların güvenliğini sağlayamadığı" ve "taksirle ölüme yol açtığı" suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

DEAŞ bağlantılı "Eş Şebab" örgütünün terör saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde bölgede gaz faaliyetleri yürüten TotalEnergies, taşeron işçileri için gerekli güvenlik önlemlerini almamak ve ihmalkarlıkla suçlanıyor.

TotalEnergies, terör saldırıları nedeniyle o dönem bölgedeki faaliyetlerini askıya almıştı.

Fransız firmasına karşı suç duyurusunda bulunanların saldırılardan sağ kurtulanlar ile hayatını kaybeden taşeron işçilerin yakınları olduğu belirtiliyor.

Fransa'da çevreci kuruluşlar da 2 Ekim'de, TotalEnergies hakkında "Afrika ülkeleri Uganda ve Tanzanya'da petrol çıkarma faaliyetleriyle iklim değişikliğini körüklemekten" suç duyurusunda bulunmuştu.

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