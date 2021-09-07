Fransız Lafarge’a 'DEAŞ’ı finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önü açıldı
Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge’a 'DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.
Paris
- AA, Fransız şirketi Lafarge’ın DEAŞ’ı Fransa istihbaratının bilgisiyle finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı
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