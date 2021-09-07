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Dünya

Fransız Lafarge’a 'DEAŞ’ı finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önü açıldı

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge’a 'DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.

Alaattin Doğru   | 07.09.2021
Fransız Lafarge’a 'DEAŞ’ı finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önü açıldı

Paris
Fransız Yargıtayı, Fransız çimento devi Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" teyit etti.

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