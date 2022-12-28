Dolar
18.71
Euro
19.86
Altın
1,804.27
ETH/USDT
1,194.90
BTC/USDT
16,596.00
BIST 100
5,345.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız gazetecinin Müslümanlar hakkındaki ifadesi tepki çekti

Fransız gazeteci Jean-Claude Dassier'in "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil, bu kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar." ifadesi solcu siyasetçiler ve Fransız sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Esra Taşkın   | 28.12.2022
Fransız gazetecinin Müslümanlar hakkındaki ifadesi tepki çekti

Paris

Fransız haber kanalı CNEWS'da dün gündemi ele alan "Güzel Ekip" programında Fransız gazeteci Dassier, "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil, bu kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

Dassier'in bu ifadeleri sol akım siyasetçiler ve Fransız Twitter kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekilli Aymeric Caron, Twitter'dan "Uzun süredir haber kanalı olmayan CNEWS'da bir kez daha ırkçı söylem" şeklinde paylaşımda bulunarak, bu kanalda "güvensizlik, göç ve İslam" dışında başka meselelerden bahsedilmediğine işaret etti.

LFI Milletvekilli Thomas Portes, Dassier'in ırkçılığını ortaya döktüğünü kaydetti.

Bir Fransız Twitter kullanıcısı, Dassier'in bu sözlerinin "midesini bulandırdığını" belirterek, diğer bir kullanıcı ise Fransa'da bir kişiye veya gruba dini aidiyeti nedeniyle iftira atmanın 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezası olduğunu hatırlattı.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Cumhuriyet" kelimesini bu tarz "bölücü ifadeler" kullanan Dassier'in kavramadığı yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şentop: EYT düzenlemesinin bir an evvel Meclisimizde de kabul edileceğine inanıyorum
Özel halk otobüsü şoförlerinin üyesi olduğu KATAŞ-SEN'den İBB'ye tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü
Osmaniye’de köpeğin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

Benzer haberler

Fransız gazetecinin Müslümanlar hakkındaki ifadesi tepki çekti

Fransız gazetecinin Müslümanlar hakkındaki ifadesi tepki çekti

Azerbaycan, olumsuz tutumu nedeniyle Fransa'ya protesto notası verdi

Fransa Sağlık Bakanı Braun, grev yapan pratisyen hekimlere tepki gösterdi

Ta Nea gazetesi: Yunanistan İsrail'den Spike füze sistemleri almaya çalışıyor

Ta Nea gazetesi: Yunanistan İsrail'den Spike füze sistemleri almaya çalışıyor
Paris'te terör örgütü PKK'nın şiddet eylemlerine Fransız basınından tepki

Paris'te terör örgütü PKK'nın şiddet eylemlerine Fransız basınından tepki

Fransa'da Müslüman lokantacı yetim çocukları hamburgerle sevindirdi

Fransa'da Müslüman lokantacı yetim çocukları hamburgerle sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet