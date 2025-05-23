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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız gazeteci Mourad, Batı medyasının Filistin'e yönelik tutumunu eleştirdi

Fransız gazeteci, yazar ve aktivist Kenize Mourad, Batılı devletleri ve medyayı, Filistin konusunda insan hakları ve ifade özgürlüğüne dair taahhütlerini terk etmekle suçladı.

Ekip  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Fransız gazeteci Mourad, Batı medyasının Filistin'e yönelik tutumunu eleştirdi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in katılımıyla TMV'nin düzenlediği "Maarif Söyleşileri" kapsamında İstanbul'a gelen Mourad, "medya ve sansür" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Filistinlilerin yaşadıkları zorluklara ilişkin birinci elden tanıklar sunan "Toprağımızın Kokusu" adlı eserinden ve gazetecilik yıllarından bahseden Mourad, "görünmez sansür" olarak tanımladığı kavrama değindi.

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Mourad, özellikle İsrail'in Filistin'e saldırılarının Avrupa basınında geniş yer bulmamasını eleştirerek, Batılı devletlerin ve medyanın Filistin söz konusu olduğunda, insan hakları ve ifade özgürlüğü üzerindeki taahhütlerini terk ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarının tarihsel bağlamda okunması gerektiğine işaret eden Mourad, on yıllardır süregelen işgal ve sistematik zulmün, 7 Ekim saldırılarının öncesine dayandığını ifade etti.

Yerleşmiş anlatılara karşı olaylara kişisel tanıklık etmenin önemini vurgulayan Mourad, Filistin halkının başa çıkmak zorunda olduğu zorluklara işaret etti.

Mourad, uzun vadede kalıcı barışın tesis edilmesi için ateşkesin yanı sıra İslam dünyasının ve eğitimin oynayacağı önemli rolün altını çizdi.

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