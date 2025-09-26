Dolar
Dünya

Fransız çiftçiler, Versay Sarayı'nın önünde traktörleriyle eylem yaptı

Fransız çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında onay sürecindeki serbest ticaret anlaşmasına karşı Versay Sarayı'nın önünde traktörleriyle eylem gerçekleştirdi.

Esra Taşkın  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Fransız çiftçiler, Versay Sarayı'nın önünde traktörleriyle eylem yaptı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Ülkenin önde gelen çiftçi sendikalarından FNSEA'nın çağrısına uyan Fransız çiftçiler, bu sabah başkent Paris'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Versay kent merkezinde toplandı.

Traktörleriyle tarihi Versay Sarayı'nın önüne kadar gelen çiftçiler, haksız rekabete yol açacağını düşündükleri AB-MERCOSUR anlaşmasından vazgeçilmesini istedi.

"Çiftçi isyanı Versay'da yeniden başlıyor." yazılı afiş açan çiftçiler, traktörleriyle kentte konvoy oluşturdu.

Çiftçiler, MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına karşı

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın AB'nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da Birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler, AB gibi tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirlerinin uygulandığı pazara girecek olan Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yıla yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını duyurmuştu.

Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.


