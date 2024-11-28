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Dünya

Fransız çiftçiler Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü önünde sembolik duvar ördü

Fransa'nın başkenti Paris'te çiftçiler, kendilerine destek vermemekle suçladıkları Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü (INRAE) önünde beton bloklarla sembolik duvar ördü.

Esra Taşkın  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Fransız çiftçiler Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü önünde sembolik duvar ördü Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Fransız çiftçiler, sabah saatlerinde Paris'teki INRAE binasının önünde toplandı.

Enstitünün önüne beton bloklarla sembolik bir duvar ören çiftçiler, söz konusu duvarın üzerine turuncu boyayla "Dolandırıcı INRAE" yazdı.

INRAE'nin "bir işe yaramadığını" savunan eylemciler, ördükleri duvarın üzerine de "Fransa, hala çiftçilerini istiyor musun?" yazılı afişi koydu.

INREA'nın önüne "Bir işe yaramıyor, satılık." yazılı büyük bir afiş de bağlayan çiftçiler, enstitünün 1 milyar avroluk bütçesine rağmen kendilerine destek vermek için bir şey yapmadığını savundu.

Fransız çiftçilerin AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı eylemleri sürüyor

Fransa'da 18 Kasım'dan bu yana Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto etmek için traktörleriyle eylemler başlatan çiftçiler, ülke çapındaki protestolarını sürdürüyor.

26 Kasım'da Meclis'in ardından dün de Senato, Paris hükümetinin, AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı açıklamasına destek verdi.

Senatoda hükümetin AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı açıklamasına ilişkin yapılan oylama, 1 "hayır"a karşı 338 "evet"le kabul edildi.

Paris hükümetinin bu açıklamasının, hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine Güney Ortak Pazarı tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ile MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve Güney Ortak Pazarı ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

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