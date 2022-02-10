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Dünya

Fransız Bakan Moreno: Başörtülü kadınlar futbol oynayabilir

Fransa'da Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Elisabeth Moreno, başörtülü kadınların futbol oynayabileceğini, kadınların ayrımcılığa uğramadan spor yapmalarını desteklediğini belirtti.

Yusuf Özcan   | 10.02.2022
Fransız Bakan Moreno: Başörtülü kadınlar futbol oynayabilir

Paris

Senatoda kabul edilen ve spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifinin tartışıldığı Fransa'da Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Elisabeth Moreno, başörtülü kadınların futbol oynayabileceğini, kadınların ayrımcılığa uğramadan spor yapmalarını desteklediğini belirtti.

Moreno, LCI kanalında yaptığı açıklamada, kamuya açık alanlarda kadınların istediği gibi giyinebileceğini ve başörtülü kadınların bunu zorla taktığını söylemenin doğru olmadığını kaydetti.

Senatörlere tepki göstererek "Kadınların giysilerinin siyasi araç olarak kullanılmasından bıktım. Başörtülü kadınlar futbol oynayabilir. Neden mümkün olmasın?" diyen Moreno, başörtülü kadınların futbol oynamasını yasaklamanın yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Moreno, kadınların ayrımcılığa uğramadan spor yapmalarını desteklediğini, futbol sahasında başörtüsünün yasak olmadığını ve yasalara saygı gösterilmesini istediğini söyledi.

Ulusal Mecliste görüşülüyor

Ulusal Meclis, 19 Ocak'ta Senatonun kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini görüşüyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclisin de bunu onaylaması gerekiyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor müsabakalarında, "bariz dini sembollerin" kullanılmasına izin verilmeyecek.

50 uluslararası sporcu, dün Liberation gazetesinde yayımladığı ortak bildiride, Fransız Senatosunun spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı çıkmıştı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Senatonun söz konusu yasa teklifine karşı dün yapılması planlanan gösteriyi yasaklamış, ardından Paris İdari Mahkeme bu yasağı iptal etmişti.

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