Dolar
40.73
Euro
47.34
Altın
3,349.40
ETH/USDT
4,283.60
BTC/USDT
118,387.00
BIST 100
10,942.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan orman yangınında 200 hektardan fazla alan zarar gördü.

Şeyma Yiğit  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü

Ankara

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Charente vilayetinde yer alan Double ormanında dün çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Onlarca itfaiye aracı ve 300'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangında, civardaki bazı kasabalar tahliye edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soğutma ve temizleme çalışmalarının sürdüğü vilayette, yangın nedeniyle 12 kasabada elektrik kesintisi yaşandı. Bardenac kasabasındaki LGV tren hattı ise iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Charente vilayetinde, 280 futbol sahasına karşılık gelen 200 hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ise ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı

Benzer haberler

Fransa'nın 14 vilayeti yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle "kırmızı" alarmda

Fransa'nın 14 vilayeti yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle "kırmızı" alarmda

Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü

Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınları çıktı

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınları çıktı
Kayseri'de 14 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de 14 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
İskoçya'daki Arthur's Seat Tepesi'nde yangın çıktı

İskoçya'daki Arthur's Seat Tepesi'nde yangın çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet