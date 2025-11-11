Dolar
Gündem

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Mustafa Mert Karaca  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede Necip Uysal (Sağda)

İstanbul

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

