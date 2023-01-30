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Dünya

Fransa'da yolculardan grevler nedeniyle seyahatlerini iptal etmesi veya ertelemesi istendi

Fransa'da, sendikaların hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı yarın için grev kararı almasının ardından ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF, yolculardan seyahatlerini iptal etmesini veya ertelemesini talep etti.

Alaattin Doğru   | 30.01.2023
Fransa'da yolculardan grevler nedeniyle seyahatlerini iptal etmesi veya ertelemesi istendi

Ankara

Fransa'da, sendikaların hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı yarın için grev kararı alması ve protesto çağrısında bulunmasının ardından ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF, yolculardan seyahatlerini iptal etmesini veya ertelemesini talep etti.

SNCF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta tüm tren hatlarında önemli aksamalar yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Planladığınız seyahatlerinizi mümkünse iptal etmenizi ya da ertelemenizi ve uzaktan çalışmayı tercih etmenizi öneririz." ifadesi kullanıldı.

Tren seferlerinin saatlerinin, SNCF'nin sitesinden sürekli güncelleneceği aktarılan açıklamada, seyahatleri iptal edilen yolcuların kısa mesajla bilgilendirileceği kaydedildi.

Emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 sendika, halkı 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

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