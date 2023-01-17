Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,913.94
ETH/USDT
1,584.20
BTC/USDT
21,327.00
BIST 100
5,304.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede

Fransa'da geçen yıl 723 bin bebeğin doğmasıyla yenidoğan sayısında, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana görülen en düşük artış kaydedildi.

Alaattin Doğru   | 17.01.2023
Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede

Ankara

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 yılı demografi raporuna göre, ülkede geçen yıl sadece 723 bin bebek dünyaya geldi.

Geçen yıl doğan bebek sayısı önceki yıla göre 19 bin azaldı. Aynı dönemde ölenlerin sayısı da 2021'e göre 5 bin azaldı, geçen yıl 667 bin kişi yaşamını yitirdi.

2021'de yüzde 1,84 olan doğum oranı, geçen yıl ise 1,80 ile 1946'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen ülke nüfusu 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 68 milyona yükseldi.

Fransa'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yeni doğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.

Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülke topraklarından gönderilmesi nüfus artış hızının düşmesinde etkili oldu.

Fransa'da ayrıca 2022'de Kovid-19'un etkili olduğu 2021'e oranla ölen kişi sayısı yüzde 0,3 azaldı.

2022'de ortalama yaşam süresi ise 2021'e yakın şekilde gerçekleşerek erkekler için yüzde 85,2, kadınlar için yüzde 79,3 oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak
Sapanca Gölü'nde su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle düştü
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Benzer haberler

Fransa, İran'da alıkonulan vatandaşının akıbetinden endişeli

Fransa, İran'da alıkonulan vatandaşının akıbetinden endişeli

Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede

Fransa'da Amien Belediyesi, Madonna'dan, kentin müzesine ait tabloyu ödünç istiyor

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir
Fransa'da kasırga nedeniyle 26 bölgede turuncu alarm verildi

Fransa'da kasırga nedeniyle 26 bölgede turuncu alarm verildi
Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor

Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet