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Dünya

Fransa'da yabancılara kötü muameleyi ifşa eden Müslüman polise baskı yapıldığı ortaya çıktı

Paris adliyesinde yabancı kökenli sanık ve tutuklulara sistematik olarak yapılan ırkçı ve kötü muameleyi ifşa eden Müslüman polis müdürü Amar Benmohamed'e baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Alaattin Doğru   | 10.01.2023
Fransa'da yabancılara kötü muameleyi ifşa eden Müslüman polise baskı yapıldığı ortaya çıktı

Ankara

Fransa Ombudsmanı Claire Hedon, Paris adliyesinde yabancı kökenli sanık ve tutuklulara sistematik olarak yapılan ırkçı ve kötü muameleyi ifşa eden Müslüman polis müdürü Amar Benmohamed'e üstleri ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından baskı yapıldığını teyit etti.

Street Press'in haberine göre, Hedon, polis müdürü Benmohamed'in, Paris adliyesinde polislerce sanık ve tutuklulara yönelik hak ihlallerini ifşa ettikten sonra baskılara maruz kaldığına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Hedon, incelemeler sonucunda 12 Kasım'da idari makamlara bildirdiği kararda, görev yaptığı Paris adliyesinde çalıştığı 2017-2019 yıllarında, farklı kökenlerdeki 1000'den fazla sanığa yönelik ırkçı ve kötü muameleyi ifşa eden Benmohamed'in baskı ve sindirmeye maruz kaldığını teyit etti.

Fransa Ombudsmanı Hedon, Benmohamed'in ikazlarından sonra, üstleri ve Bakan Darmanin tarafından hedef alındığı ve sindirilmeye çalışıldığı sonucuna vardı.

İkaz etti, hakkında işlem yapıldı

Fransız basınındaki haberlere göre, polis müdürlerinden Benmohamed, 2017-2019 yıllarında görev yaptığı Paris adliyesinde 1000'den fazla yabancı kökenli sanığa kötü muamele yapıldığını üstlerine bildirmişti.

Benmohamed, Fransız polisinin sanıklara yönelik sistematik şekilde ırkçı muamelede bulunduğunu, sanıkların su ve gıdadan mahrum bırakıldığını rapor etmişti.

Benmohamed'e üstleri, geç şikayette bulunduğu ve bazı polislerin bilgilerini eksik bildirdiği gerekçesiyle uyarı cezası vermişti.

Konunun medyaya yansıması üzerine emniyet ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Benmohamed'e yönelik bir dizi disiplin prosedürü başlatmıştı.

Benmohamed'in avukatları Fransa Ombudsmanına başvurmuştu.

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