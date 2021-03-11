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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da toplu taşıma araçlarına maske kullanımını kontrol etmek için kameralar yerleştirilecek

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında maske kullanımını kontrol etmek için yolcular bir yıl süreyle kameralarla izlenecek.

Yusuf Özcan   | 11.03.2021
Fransa'da toplu taşıma araçlarına maske kullanımını kontrol etmek için kameralar yerleştirilecek

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Resmi gazetede yayımlanan kararnameyle toplu taşıma araçlarına, zorunlu maske kullanımını kontrol etmek için kameralar yerleştirilecek.

Uygulamanın maske kullanmayan yolcuları belirleyip ceza kesmeyi değil, buna ilişkin istatistik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu tutuluyor, bu kurala uymayanlara 135 avro ceza veriliyor.

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