Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron, 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdü verdiğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Esra Taşkın  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Macron, 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdü verdiğini açıkladı

Paris

Macron, Fransa ve İngiltere'nin eş başkanlığında hibrit formatta gerçekleşen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Toplantının ardından Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmeden sonra Macron ve Zelenskiy, başkent Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tarafı olduğunu belirtti.

"Rusya, 2022'de savaşı seçen tek ülkeydi, tıpkı 2008'de Gürcistan'da ve 2014'te Kırım ve Donbas'ta yaptığı gibi. Rusya, bugün savaşa devam etmeyi ve hatta bazen birçok ortağın üstü kapalı onayıyla bunu yoğunlaştırmayı seçen tek ülke." diyen Macron, Ukrayna'nın savaşı seçmediğini ve Trump'ın koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya'nın sürekli olarak bahane ürettiğini, oyalama taktikleri uyguladığını, zaman kazanmaya çalıştığını ve savaş arzusunda olduğunu kaydetti.

Savaşta ölenlerin net sayısını bilmediklerini aktaran Macron, "Ancak Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 1'inden azını elde etmek için kendi cephesinde 1 milyondan fazla asker kaybetti. Bunlar öldürüldü veya yaralandı." dedi.

Macron, tüm barış görüşmelerinde ön koşul olarak, Rusya'nın Ukrayna ordusundan ağır kayıplar verdiği bir bölgeden çekilmesini istemesini "ahlaksız, hukuka aykırı ve imkansız bir teklif" olarak nitelendirerek, başından bu yana bu görüşmelerin yalnızca ateşkes veya barış anlaşması yanında, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olduğu takdirde mümkün olabileceğini savunduklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ateşkes kapsamında, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma veya "karada, denizde veya havada" bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıklayarak, bu gücün Rusya'ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini belirtti.

Gönüllüler Koalisyonu'nun, 35 üyesinin Ukrayna'ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkısını masaya yatırarak netleştirdiğini belirten Macron, müzakerelerde Ukrayna ordusunun kapasitesi açısından herhangi bir sınırlama olmamasını hedeflediklerini kaydetti.

