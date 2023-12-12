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Dünya

Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmesi reddedildi

Şeyma Uzundere  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmesi reddedildi

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetin Ulusal Mecliste tasarının görüşülmesinin reddine ilişkin verdiği önerge 265'e karşı 270 oyla kabul edildi.

Muhalefetin sunduğu önergenin Meclis Genel Kurulunda oylanması, yasa tasarısının Ulusal Mecliste müzakere edilmesini engelledi.

Solcu Ekolojistler Partisi tarafından sunulan ret önergesine, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) milletvekilleri de destek verdi.

5 oy farkla ret kararının çıktığı oylamaya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden 5 milletvekilinin katılmaması dikkati çekti.

Macron, İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi

Ulusal Mecliste hükümet aleyhine sonuçlanan oylamanın ardından, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Darmanin'in istifasını kabul etmeyen Macron, tasarının önündeki engellerin kaldırılması için çalışılmasını istedi.

Önde gelen muhaliflerden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, "Böyle bir ret önergesi, hangi demokraside olursa olsun hükümetin istifası ve şüphesiz sandıklara dönüşle sonuçlanır." ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

Hükümet tasarıyı geri çekmeyi düşünmüyor

Göç yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmesinin engellenmesinin ardından İçişleri Bakanı Darmanin, TFI kanalında yaptığı açıklamada, tasarıyı geri çekmeyi düşünmediklerini söyledi.

Öte yandan, Ulusal Mecliste Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi'nin (MoDem) oluşturduğu Macron ittifakı yayınladıkları ortak bildiride, göç yasa tasarısını hayata geçirmek için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Bildiride, tasarının görüşülmesini reddederek "muhalefetin sorumsuzluğunu kanıtladığını" belirten milletvekilleri, "mümkün olan en hızlı şekilde" tasarının yasalaştırılması çağrısı yaptı.

Bu durumda hükümetin, tasarının yasama yoluna devam etmesi için 2 seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri, tasarının ikinci kez görüşülmek üzere Senatoya geri gönderilmesi, ikincisi ise 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan karma komisyon kurarak tasarıya ilişkin uzlaşı metninin çıkarılması.

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