Dünya

Fransa'da şiddetli yağışlar sebebiyle 5 vilayette sel alarmı

Fransa'da şiddetli yağışların etkisindeki 5 vilayette sel uyarısı verildi.

Şeyma Yiğit  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Fransa'da şiddetli yağışlar sebebiyle 5 vilayette sel alarmı

Ankara

Fransız meteoroloji ajansı MeteoFrance, ülkenin Herault, Aveyron ve Aude vilayetleri ile Korsika’ya bağlı iki vilayette şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Bu vilayetlerde iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı verilirken, alarm seviyesi de "turuncu"ya yükseltildi.

MeteoFrance, yağış seviyesinin Herault vilayetinin dağlık bölgelerinde 220 milimetre, diğer vilayetlerde ise 150 milimetreye ulaşabileceğini bildirdi.

Herault vilayetine bağlı Montpellier'de park ve bahçeler şiddetli yağışlara karşı önlem olarak ziyarete kapatıldı.

