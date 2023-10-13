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Dünya

Fransa'da "selamünaleyküm" diyen kadın komşusunun şikayetiyle bir süre gözaltına alındı

Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.

Esra Taşkın  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Fransa'da "selamünaleyküm" diyen kadın komşusunun şikayetiyle bir süre gözaltına alındı

Paris

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.

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