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Dünya

Fransa'da seçimin mağlubu aşırı sağcı partinin genel direktörü istifa etti

Fransa'da erken genel seçimlerin favorisi olarak gösterilen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yarışı üçüncü sırada tamamlamasının ardından partinin genel direktörü Gilles Pennelle görevinden istifa etti.

Esra Taşkın  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Fransa'da seçimin mağlubu aşırı sağcı partinin genel direktörü istifa etti

Paris

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gidilen ve ikinci turu 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde anketlerin favori gösterdiği aşırı sağcı RN'nin başı çektiği ittifakın, beklentilerin aksine sol ittifak ve Macron kanadının arkasında üçüncü sırada kalması sonrası aşırı sağda ilk istifa haberi geldi.

Fransız basınındaki haberlere göre, RN Genel Direktörü Gilles Pennelle partideki görevinden istifa etti. Pennelle, RN'nin yeni milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik stratejinin önemli mimarlarından birisi olarak biliniyordu.

Seçim sürecinde birçok RN milletvekili adayının Yahudi karşıtı ve ırkçı ifadeleri dikkati çekmişti.

Pennelle, 9 Haziran'da seçildiği Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili görevine devam edecek.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk ve ikinci turu 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçime gitme kararı almıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu.

RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" kurmuştu.

Resmi verilere göre, erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekili ile Meclise girdi.

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